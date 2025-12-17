Fullkrug Milan, i rossoneri fanno centro! Trattativa ai dettagli, c’è solo un ultimo piccolo nodo da sciogliere. Ecco quale

 Fullkrug Milan, i rossoneri fanno centro! Trattativa...
Fullkrug Milan, trattativa in chiusura col West Ham sulla base di un prestito con diritto di riscatto: da limare solo alcuni dettagli sull’ingaggio

Attraverso il canale YouTube di Fabrizio Romano, l’esperto di mercato Matteo Moretto ha fornito aggiornamenti cruciali sulla trattativa che vede Niclas Füllkrug sempre più vicino a vestire la maglia rossonera. Con l’operazione di Santiago Gimenez ormai certa, il Milan ha rotto gli indugi.

Fullkrug Milan, il punto sulla trattativa

Secondo Moretto, la situazione è chiara: il West Ham e Füllkrug hanno già deciso di separarsi a gennaio. Ecco i dettagli principali dell’operazione:

  • Il Sì del Giocatore: Füllkrug ha già dato il suo benestare al trasferimento. Restano da limare solo alcuni dettagli economici riguardanti il suo ingaggio.
  • La Strategia di Tare: Il DS rossonero vuole “bloccare” il giocatore il prima possibile per metterlo subito a disposizione di Allegri.
  • Questione Formula: È qui che si gioca la partita tra i club. Il Milan spinge per un prestito secco fino a giugno, mentre gli Hammers vorrebbero inserire un obbligo o diritto di riscatto. La sensazione è che si chiuderà per un diritto di riscatto.

Un profilo necessario

Moretto sottolinea come Füllkrug non sia solo una scelta d’emergenza, ma una necessità tecnica: al Milan manca un giocatore con le sue caratteristiche fisiche e la sua capacità di presidiare l’area. L’infortunio di Gimenez ha solo accelerato un processo che Tare stava monitorando da giorni.

Stato dell’affare: “Non è ancora affare fatto, ma siamo in una fase molto avanzata.”

