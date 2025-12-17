Fullkrug Milan, i rossoneri fanno centro! Trattativa ai dettagli, c’è solo un ultimo piccolo nodo da sciogliere. Ecco quale

Fullkrug Milan, trattativa in chiusura col West Ham sulla base di un prestito con diritto di riscatto: da limare solo alcuni dettagli sull’ingaggio

Attraverso il canale YouTube di Fabrizio Romano, l’esperto di mercato Matteo Moretto ha fornito aggiornamenti cruciali sulla trattativa che vede Niclas Füllkrug sempre più vicino a vestire la maglia rossonera. Con l’operazione di Santiago Gimenez ormai certa, il Milan ha rotto gli indugi.

Fullkrug Milan, il punto sulla trattativa

Secondo Moretto, la situazione è chiara: il West Ham e Füllkrug hanno già deciso di separarsi a gennaio. Ecco i dettagli principali dell’operazione:

Il Sì del Giocatore: Füllkrug ha già dato il suo benestare al trasferimento . Restano da limare solo alcuni dettagli economici riguardanti il suo ingaggio.

Füllkrug ha già dato il suo . Restano da limare solo alcuni dettagli economici riguardanti il suo ingaggio. La Strategia di Tare: Il DS rossonero vuole “bloccare” il giocatore il prima possibile per metterlo subito a disposizione di Allegri.

Il DS rossonero vuole “bloccare” il giocatore il prima possibile per metterlo subito a disposizione di Allegri. Questione Formula: È qui che si gioca la partita tra i club. Il Milan spinge per un prestito secco fino a giugno, mentre gli Hammers vorrebbero inserire un obbligo o diritto di riscatto. La sensazione è che si chiuderà per un diritto di riscatto.

Un profilo necessario

Moretto sottolinea come Füllkrug non sia solo una scelta d’emergenza, ma una necessità tecnica: al Milan manca un giocatore con le sue caratteristiche fisiche e la sua capacità di presidiare l’area. L’infortunio di Gimenez ha solo accelerato un processo che Tare stava monitorando da giorni.

Stato dell’affare: “Non è ancora affare fatto, ma siamo in una fase molto avanzata.”