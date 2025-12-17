Calciomercato
Calciomercato Milan, conferme anche dall’Inghilterra: rossoneri ad un passo da Fullkrug. Gli aggiornamenti
Calciomercato Milan, piovono conferme anche dall’Inghilterra: rossoneri vicinissimi al prestito di Fullkrug dal West Ham
La notizia dell’interesse del Milan per Niclas Füllkrug ha ormai varcato i confini nazionali, trovando una conferma di peso nelle colonne di The Athletic. Il prestigioso portale sportivo internazionale ha validato l’esistenza di una trattativa concreta e avanzata tra il club di via Aldo Rossi e il West Ham per il trasferimento dell’attaccante tedesco a Milano.
Questa ulteriore conferma solidifica uno scenario che, nelle ultime ore, è diventato una vera e propria priorità strategica per la dirigenza rossonera.
Calciomercato Milan, i dettagli dell’affare Fullkrug secondo la stampa estera
Secondo quanto rilanciato da The Athletic, l’operazione si sta strutturando su basi precise, volte a soddisfare le esigenze di bilancio e le necessità tecniche di Massimiliano Allegri:
- Formula: Si lavora a un prestito con diritto di riscatto. Il West Ham, che aveva investito sul giocatore nell’estate 2024, sembra ora disposto a lasciarlo partire per permettergli di ritrovare centralità.
- La Volontà Di Füllkrug: Il centravanti trentaduenne vede di buon occhio il salto in Serie A, specialmente in una squadra che lotta per il vertice e che ha bisogno immediato di un “numero 9” di peso.
- Tempistiche: La dirigenza rossonera punta a formalizzare l’accordo entro il 31 dicembre, permettendo così al giocatore di essere a Milanello subito dopo la Supercoppa.
Perché Füllkrug è l’uomo giusto
L’accelerazione per il tedesco non è casuale. La notizia dell’operazione di Santiago Gimenez ha creato un vuoto di almeno due mesi che Nkunku, finora deludente, non sembra poter colmare da solo.
Füllkrug rappresenta quel profilo di centravanti d’area e di manovra che manca tatticamente al Milan: un giocatore capace di fare a sportellate con i difensori, pulire palloni e permettere gli inserimenti di Leao e Pulisic. Un innesto che, come sottolineato dai media internazionali, trasformerebbe l’attacco rossonero garantendo quella fisicità necessaria per affrontare la volata Scudetto.