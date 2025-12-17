Calciomercato Milan, conferme anche dall’Inghilterra: rossoneri ad un passo da Fullkrug. Gli aggiornamenti

Calciomercato Milan, piovono conferme anche dall’Inghilterra: rossoneri vicinissimi al prestito di Fullkrug dal West Ham

La notizia dell’interesse del Milan per Niclas Füllkrug ha ormai varcato i confini nazionali, trovando una conferma di peso nelle colonne di The Athletic. Il prestigioso portale sportivo internazionale ha validato l’esistenza di una trattativa concreta e avanzata tra il club di via Aldo Rossi e il West Ham per il trasferimento dell’attaccante tedesco a Milano.

Questa ulteriore conferma solidifica uno scenario che, nelle ultime ore, è diventato una vera e propria priorità strategica per la dirigenza rossonera.

Calciomercato Milan, i dettagli dell’affare Fullkrug secondo la stampa estera

Secondo quanto rilanciato da The Athletic, l’operazione si sta strutturando su basi precise, volte a soddisfare le esigenze di bilancio e le necessità tecniche di Massimiliano Allegri:

Formula: Si lavora a un prestito con diritto di riscatto . Il West Ham, che aveva investito sul giocatore nell’estate 2024, sembra ora disposto a lasciarlo partire per permettergli di ritrovare centralità.

Si lavora a un . Il West Ham, che aveva investito sul giocatore nell’estate 2024, sembra ora disposto a lasciarlo partire per permettergli di ritrovare centralità. La Volontà Di Füllkrug: Il centravanti trentaduenne vede di buon occhio il salto in Serie A, specialmente in una squadra che lotta per il vertice e che ha bisogno immediato di un “numero 9” di peso.

Il centravanti trentaduenne vede di buon occhio il salto in Serie A, specialmente in una squadra che lotta per il vertice e che ha bisogno immediato di un “numero 9” di peso. Tempistiche: La dirigenza rossonera punta a formalizzare l’accordo entro il 31 dicembre, permettendo così al giocatore di essere a Milanello subito dopo la Supercoppa.

Perché Füllkrug è l’uomo giusto

L’accelerazione per il tedesco non è casuale. La notizia dell’operazione di Santiago Gimenez ha creato un vuoto di almeno due mesi che Nkunku, finora deludente, non sembra poter colmare da solo.

Füllkrug rappresenta quel profilo di centravanti d’area e di manovra che manca tatticamente al Milan: un giocatore capace di fare a sportellate con i difensori, pulire palloni e permettere gli inserimenti di Leao e Pulisic. Un innesto che, come sottolineato dai media internazionali, trasformerebbe l’attacco rossonero garantendo quella fisicità necessaria per affrontare la volata Scudetto.