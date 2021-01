Pellegatti: «Con l’Atalanta sconfitta netta. Pioli ha sbagliato»

Pellegatti ha parlato a Radio 24 della sconfitta subita dal Milan ieri sera in casa contro l’Atalanta e dell’errore commesso da Pioli

Intervenuto nel corso della puntata odierna di Tutti Convocati su Radio 24, Carlo Pellegatti, giornalista vicino alle tematiche Milan ha così parlato della sconfitta fragorosa subita dal Milan ieri sera contro l’Atalanta: «Se ho dormito stanotte? Queste sono le sconfitte nette, in cui ti rassegni. Ha sbagliato Pioli nel mettere Meitè e impostarla sui lanci lunghi. Da quello che so io se ne è reso conto. Campanello d’allarme? No, no. Il Milan è in testa da giugno, gioca il calcio meglio degli altri. Nessun campanello d’allarme. E’ stato bello grazie ragazzi, no. Voglio vincere il campionato, non andare in Champions!».

DERBY – «Livello di coinvolgimento nel derby di martedì? Son molto finalizzato sul campionato, non voglio fare la volpe e l’uva. Se sconfitta dev’essere, che sia regolare, non netta. Altrimenti ne risenti, che sia ai danni del Milan o dell’Inter».