Pellegatti celebra Allegri e il suo Milan! Per il giornalista senza il livornese… Le parole. Segui le ultimissime sui rossoneri

La vittoria per 1-0 nel Derby di Milano ha acceso il dibattito sulle reali ambizioni dello squadra rossonera. Ospite negli studi di Pressing, Carlo Pellegatti, lo storico e appassionato telecronista del Diavolo, ha analizzato la prestazione della formazione guidata da Massimiliano Allegri, sottolineando sia i meriti che le improrogabili necessità di mercato.

Pellegatti ha innanzitutto voluto togliere l’attenzione dal solo portiere, celebrando i protagonisti in campo: “È limitativo parlare solo di Maignan. Modrić ce l’ha il Milan e ha dominato su Calhanoglu. Rabiot ce l’ha il Milan.” Un chiaro riferimento alle grandi prestazioni dei centrocampisti rossoneri capaci di annichilire la mediana avversaria, a dimostrazione della qualità intrinseca della rosa.

🌟 Allegri, il Valore Aggiunto: “Se Non Ci Fosse, Saremmo Settimi”

Il vero elogio, tuttavia, è andato a chi siede in panchina. Pellegatti ha esaltato il ruolo cruciale di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornese tornato a guidare la squadra: “E poi in panchina c’è uno che se non ci fosse saremmo settimi.” Una dichiarazione forte che sottolinea come la leadership e l’acume tattico di Allegri siano il motore principale dei recenti successi e del posizionamento in classifica del Diavolo.

💰 Mercato Invernale: Il Monito per Igli Tare

Nonostante la vittoria, Pellegatti ha lanciato un chiaro monito alla dirigenza in vista del mercato di gennaio. L’obiettivo Scudetto non può prescindere da investimenti mirati: “A gennaio devono rompere il salvadanaio“, ha tuonato il telecronista.

Le lacune da colmare sono principalmente due e richiamano direttamente l’attenzione di Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo rossonero, noto per la sua prontezza sul mercato:

Difensore Centrale: “Serve un difensore perché se viene un raffreddore a Gabbia chi fa il regista difensivo?” La richiesta è di un centrale di ruolo con qualità nel costruire il gioco. Pellegatti ha persino lanciato l’idea suggestiva di un ritorno di Thiago Silva, l’ex capitano rossonero, affermando: “Parto per il Brasile e lo vado a prendere io“. Attaccante: “Serve poi un attaccante perché avete visto come è entrato Nkunku nel derby.” Necessario un vice-bomber di livello che possa garantire gol e un impatto immediato dalla panchina, come dimostrato dall’ingresso del giocatore interista nel Derby.

La sinergia tra Allegri e Tare sarà dunque messa alla prova a gennaio, con l’imperativo di dare al Diavolo i rinforzi necessari per puntare al massimo obiettivo.