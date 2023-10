Pedullà sul caso scommesse: «C’è una cosa che mi colpisce in questa vicenda». Le sue parole negli studi di Sportitalia

Intervenuto nel corso di Sportitaliamercato, Alfredo Pedullà ha commentato l’intervento immediato delle forze dell’Ordine a Coverciano per il caso scommesse. Le sue dichiarazioni.

PEDULLÀ – «La cosa strana che mi colpisce è che la polizia è intervenuta un paio di ore dopo la rivelazione di Corona. Sia chiaro: rispetto la notizia, perché si è rivelata vera, e qui io non giudico la vita o il passato di quella persona. Corona quest’estate ci ha preso su Fagioli. O lo sapevano già prima, oppure mi suona veramente strano per davvero. A memoria non ricordo di un giornale o un quotidinano scrivere una notizia, e dopo due ore intervengono su quella questione. La cosa onestamente non mi è chiara»