Pedullà difende Allegri: «Il Milan soffre, il gioco è indigesto, ma la società è altrettanto responsabile e vi spiego perché»

Pedullà difende Allegri nel suo editoriale a Sportitalia. Le parole del giornalista sul tecnico dei rossoneri rivelano un retroscena

Nel suo editoriale su Sportitalia, Alfredo Pedullà ha discusso il lavoro di Massimiliano Allegri al Milan, evidenziando la difficoltà del tecnico nel portare la squadra a un livello soddisfacente, soprattutto dopo la recente figuraccia contro l’Udinese.

LE CRITICHE AL GIOCO DI ALLEGRI – «Max non partecipa molto alle scelte di mercato, al Milan funziona così. Al massimo gli prendono Rabiot ma tre acquisti su quattro li subisce e su questo dettaglio bisognerebbe spendere una minima riflessione. Adesso sono scesi in campo i cantori storici del Milan e qualche suo vecchio amico per incolpare la società dopo la figuraccia contro l’Udinese. La società, al limite, avrà altre colpe ma il piatto tattico offerto da Max e soci è sinceramente indigesto per chi ha voglia di vedere interpretazioni decenti. Non si tratta di essere pro o contro Allegri, si tratta di guardare, osservare e capire senza gli occhi foderati di prosciutto. E per la Nazionale c’è anche Max, come spiegato oltre una settimana fa malgrado normali smentite».

Pedullà ha evidenziato come Allegri non stia riuscendo a esprimere un gioco soddisfacente e come il suo approccio tattico non sia in linea con le aspettative della tifoseria e come la responsabilità non sia solo del tecnico, ma anche della società che, secondo lui, non sta facendo abbastanza per supportare il tecnico nel costruire una squadra competitiva.

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