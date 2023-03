Sousa a Sky: «Futuro? Penso solo alla salvezza. Contro squadre come il Milan...»

Paulo Sousa ha parlato a Sky dopo Milan Salernitana. Le dichiarazioni del tecnico dopo il match di San Siro

PAROLE – «Nel primo tempo ci siamo abbassati troppo. Abbiamo avuto con la pressione alta, infatti, due grandi opportunità come contro la Samp. A livello di organizzazione la squadra ha coperto gli spazi giusti, non riusciamo però contro questi avversari ad avere un grande minutaggio di possesso palla. Questo ci aiuterebbe a fare più gol perché in attacco abbiamo grandi giocatori. Ochoa è un portiere molto veloce con una lettura straordinaria. Futuro? Sto solo pensando alla salvezza e per farlo dobbiamo giocare in un certo modo. La piazza e il direttore mi hanno fatto prendere questa decisione, per arrivare a fare qualcosa di importante nel calcio hai bisogno dei tifosi».