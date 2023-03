Salernitana, Paulo Sousa annuncia la titolarità di Ochoa col Milan

Paulo Sousa, nella conferenza stampa alla vigilia della gara tra Salernitana e Milan, ha annunciato la titolarità di Ochoa

Durante la conferenza stampa alla vigilia di Milan-Salernitana, Paulo Sousa ha dichiarato:

«Giocano tutti. Compresa la nostra città. Già conoscevo il potenziale della piazza, i tifosi sono parte integrante del nostro progetto. Senza tifosi non siamo nulla, noi giochiamo per loro e dobbiamo rappresentarli bene, con orgoglio. A volte non sappiamo apprezzare quella che è la passione della gente. Detto questo…gioca Ochoa. Ma Sepe sta lavorando benissimo».

CLICCA QUI PER LEGGERE LA CONFERENZA COMPLETA