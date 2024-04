Parolo: «Sassuolo Milan importante per questo motivo in vista della Roma. La decisione su Tomori...»

L’ex giocatore Parolo ha parlato nel pre-partita di Sassuolo Milan: tutte le dichiarazioni prima del match

Parolo ha parlato a DAZN prima di Sassuolo Milan.

PAROLE – «Questa settimana porta al ritorno con la Roma, fare punti importanti oggi può essere anche un modo per preparare una rimonta nei confronti di De Rossi. Ballardini sa come preparare queste sfide. In virtù dell’Inter il Milan ha bisogno di fisicità e quindi è giusta la scelta di far riposare Tomori. Sconfitta contro la Roma? Il passo falso lo fai se non passi il turno».