Parolo a sorpresa sul rossonero: «Ha cambiato il volto del Milan»

Parolo a sorpresa sul rossonero: «È lui in realtà a cambiare il volto del Milan». Le sue dichiarazioni a DAZN

Marco Parolo è intervenuto negli studi di DAZN per parlare di Loftus-Cheek. Le sue parole sul centrocampista rossonero.

PAROLO – «Questi risultati vogliono dire che il periodo da mettere sotto focus è quello degli infortuni e quella della flessione di Loftus-Cheek: ad inizio stagione è stato quello che ha dato qualcosa in più e soprattutto cambia totalmente il volto del Milan al netto di Leao, Giroud e gli esterni d’attacco. In mezzo al campo la differenza l’ha fatta lui ed è quello che al Milan serviva per fare lo step in più. Non l’ha avuto con continuità nella stagione ma ora lo sta avendo e sta facendo la differenza, e comunque dimostra che questa squadra è una squadra forte per la Serie A»