Condividi via email

Paratici Milan, l’ex Juventus torna in voga e adesso il club rossonero ci pensa sul serio! Segui le ultime sul club rossonero

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Giorgio Furlani, AD del Milan, è pronto ad accelerare per quanto riguarda la nomina del nuovo Direttore Sportivo del club rossonero. In pole ora è balzato Fabio Paratici visto che l’intenzione della società è quella di ridare un’anima italiana alla squadra.

Resistono anche 5 importanti alternative, al momento però staccate rispetto all’ex Juve. Si tratta di Igli Tare, Thiago Scuro, D’Amico, Sartori (entrambi sotto contratto con Atalanta e Bologna) e Markus Krösche, attuale responsabile di mercato dell’Eintracht Francoforte.