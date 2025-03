Paratici, favorito per il ruolo di DS nel Milan: spunta la rivelazione. Tre top allenatori sulla lista dell’ex Juve

Paratici è al momento il favorito per diventare il direttore sportivo del Milan. Daniele Triolo, a Radio Rossonera, ha parlato così di questa situazione:

Il giornalista Daniele Triolo, a Radio Rossonera, ha fatto il punto sulla questione nuovo direttore sportivo del Milan, tirando in ballo anche il possibile nuovo allenatore. Il favorito al momento come ds sembrerebbe l’ex Juventus, Fabio Paratici.

LE PAROLE – «Furlani inizialmente non era molto per #Paratici, ma la candidatura sta riprendendo quota per vari motivi: è un ds che ha vinto tanto, conosce il mercato, ha rapporti con tanti club italiani e anche stranieri e ha avuto nell’esperienza al Tottenham la possibilità di conoscere anche i mercati internazionali. Finirà il 30 giugno la squalifica di Paratici ma potrebbe lavorare da subito come consulente esterno e programmare la stagione. Con Paratici ds il Milan si dovrebbe orientare o su Massimiliano Allegri o Maurizio Sarri. Il Milan sognerebbe il ritorno di Ancelotti ma adesso è più un’utopia».