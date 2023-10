Paquetà: «Sono ancora un tifoso del Milan, sarà sempre nel mio cuore»

L’ex centrocampista del Milan, Lucas Paquetà, ora al West Ham, ha ricordato il suo periodo vissuto con la maglia rossonera

Intervistato da gianlucadimarzio.com, Lucas Paquetà ricorda con affetto i suoi anni al Milan.

LA SUA ESPERIENZA AL MILAN – «Del Milan ho tanti ricordi e tanti amici. È stata una bella esperienza ma allo stesso tempo difficile che però mi ha permesso di crescere. Oggi sono ancora un tifoso del Milan, un club che per me rimarrà sempre speciale. Il calcio non è facile, ad un certo punto i cambiamenti sono inevitabili per arrivare dove vuoi. È quello che ho fatto ma ringrazierò sempre il Milan, i tifosi e gli amici. Ma dovevo andarmene, la vita è così. Se oggi sono dove sono è soprattutto grazie al Milan. Il calcio è così, ci sono alti e bassi e dobbiamo fare esperienze per arrivare al top. E io oggi sono grato a tutti».

IL MILAN DI OGGI – «Sono una buona squadra, hanno vinto lo Scudetto e giocano la Champions League. Il club sta raccogliendo i frutti del lavoro che è stato fatto e per me ha le carte in regola per vincere la Champions League. Parliamo del secondo club più grande al mondo, un club che sarà sempre nel mio cuore».