Papin: «L’unico rimpianto della mia carriera è quello di essere andato via dopo due anni dal Milan». Le parole dell’ex calciatore rossonero

Jean-Pierre Papin ha parlato ai microfoni di Repubblica della sua esperienza al Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore rossonero:

«L’unico rimpianto della mia carriera è quello di essere andato via dopo due anni. Non giocavo abbastanza. Capello mi disse ‘la decisione è tua e la rispettiamo, ma nessuno qui vuole che tu te ne vada’. Quando una squadra come il Milan ti dice di non andare via, non lo devi fare. È stato un privilegio far parte di quella squadra incredibile»