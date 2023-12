Palladino a Dazn: «Non dovevamo prendere gol a freddo. Colombo può diventare un grande attaccante»

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato a Dazn dopo la partita contro il Milan di Serie A. Le sue dichiarazioni

SCONFITTA – «Vanno fatti i complimenti al Milan che oggi è stato quasi perfetto. Andare sotto dopo due minuti diventa complicato. Noi dobbiamo mantenere la nostra identità, ma ci è mancato un pizzico di convinzione e cattiveria per riaprirla. Questo è un campionato diverso rispetto all’anno scorso. Noi dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno perché con le squadre alla portata abbiamo sempre fatto punti».

MILAN A SPECCHIO – «Sì perché lo ha fatto già in passato. Ma il Milan è molto duttile, non ci ha sorpreso. Non dovevamo prendere gol a freddo, quello è stato in salita».

SESTO GOL NEI PRIMI MINUTI – «È il sesto gol sì ma anche il quarto contro le grandi squadre. È un qualcosa che non deve succedere, dobbiamo lavorare su questo aspetto. Si migliora curando i dettagli, nel primo gol siamo stati leggeri. Non dovevamo aprirci dentro, lo sapevamo ma dovevamo essere più incisivi».

VERSO LA FIORENTINA – «Analizziamo gli errori fatti ma anche le cose buone fatte. Abbiamo avuto tante mezze occasioni, la partita è anche fatta di episodi. Ci sono tante cose positive».

COLOMBO – «Può diventare un grande attaccante, deve lavorare negli ultimi metri per essere più incisivo. Quando viene a legare è bravo tecnicamente, dobbiamo metterlo in condizione di fare più gol in area di rigore. Ma lavora tanto, è molto applicato, arriva prima al campo e va via dopo».