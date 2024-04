Palladino pazzo di Maldini: «Un gioiello, ha tutto per arrivare al top. Quando è arrivato a gennaio...»

L’allenatore del Monza, Raffaele Palladino, dopo il match perso contro l’Atalanta riempie d’elogi Daniel Maldini, anche oggi in gol

Al termine di Monza Atalanta, il tecnico dei brianzoli, Raffaele Palladino, tesse le lodi di Daniel Maldini. Il talento di proprietà del Milan ha trovato la via del gol anche oggi ed ha sfiorato il raddoppio che sarebbe valso il pareggio (il suo tiro si è infranto sul palo). Queste le parole del suo allenatore a Dazn.

MALDINI – «Che margini di crescita ha? State vedendo semplicemente un gioiello che si sta mettendo in mostra. Per me Daniel Maldini, l’ho detto già da tempo, ha tutto per arrivare a grandissimi livelli. Ha qualità, gamba, passo, strappo, tiro… Non gli manca nulla. Gli mancava un po’ di continuità e fiducia, quella che ha da parte mia e da parte soprattutto dei ragazzi. Quando è arrivato a gennaio non era facile entrare in un gruppo nuovo. Lui si è messo subito a disposizione dei ragazzi e sta crescendo».