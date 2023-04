Le pagelle del match tra Milan Primavera e Hajduk Spalato, gara valida per la semifinale di UEFA Youth League

Le pagelle del match tra Milan Primavera e Hajduk Spalato, gara valida per la semifinale di UEFA Youth League. I voti ai protagonisti del match a fine gara.

Nava 5: Imprecisione cara sul secondo gol. Uscita a vuota sul corner dove viene anticipata da Pukstas.

Bozzolan 5,5: Più timido del solito. Manca la sua spinta sulla sinistra. (Dal 77′ Bartesaghi S.V.)

Nsiala 5,5: Bravo in impostazione quanto distratto in marcatura.

Coubis 4,5: Fatale ingenuità che costa il terzo gol dell’Hajduk e taglia le gambe alla possibile rimonta rossonera.

Casali 5,5: Soffre le scorribande di Vrcic, perso malamente sul primo gol dei croati.

Stalmach 6,5: Cresce alla distanza. Ci prova con un paio di conclusioni da fuori. (Dal 70′ Traoré 6,5: Si guadagna un rigore che l’arbitro clamorosamente non vede. Piazza anche l’assist per Zeroli. È luce)

Eletu 7,5: Personalità, tecnica, visione di gioco, presenza. Centrocampista completo e dal grande futuro.

Zeroli 7: Ancora una volta decisivo in zona gol. Questa volta non basta ai suoi. Il suo in campo lo mette sempre.

Sia 5: Impalpabile. Ha dalla sua l’età e il tempo per crescere. (Dal 70′ Alesi 6,5: Ci prova con un paio di conclusioni. Entra col piglio giusto)

El Hilali 5,5: Gara difficile in mezzo ai giganti della difesa croata. Prova a fraseggiare e concludere, ma per lui è una serata no.

Cuenca 6,5: Il più in palla lì davanti. Una traversa e un salvataggio sulla linea gli negano il gol. Tanto talentuoso quanto sfortunato. Ma le reti arriveranno. (Dal 77′ Longhi S.V.)