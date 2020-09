Pagelle Milan-Brescia 3-1: Castillejo e Calabria in forma, Colombo bomber

Pagelle Milan-Brescia 3-1: prove di forza per Calabria e Castillejo. Il giovane Colombo si conferma un rapace d’area di rigore

Pagelle Milan-Brescia: i rossoneri portano a casa anche la quarta amichevole, con una bella vittoria per 3-1. A sbloccare il match è stato Kessie negli ultimi minuti del primo tempo. Raddoppio trovato da Colombo, con un bel gesto d’animale d’area di rigore. Tris firmato da Castillejo, su ottima assistenza di Calabria. Inutile il gol firmato da Ghezzi.

Top Milan-Vicenza

CASTILLEJO 7: Uno dei più in forma del Milan in questa pre-season. Gamba, scatti e agilità. Frequenti le serpentine tra le maglie avversarie. Sfiora un gol bellissimo con un dribbling in area di rigore nel primo tempo, ne trova uno da vero attaccante nella ripresa.

COLOMBO 7: Terzo gol in questa pre-season. Il giovane attaccante rossonero vuole bruciare le tappe e dimostrare a Pioli di essere pronto fin da subito a fare il vice Ibra. La rete firmata nella ripresa è da centravanti navigato.

CALABRIA 6,5: Le voci di mercato sembrano aver dato una nuova linfa al terzino destro rossonero. In campo è uno dei più dinamici. Avanti e indietro senza sosta, una spina nel fianco per la difesa del Brescia: lo testimonia la bella assistenza in occasione del gol di Castillejo.