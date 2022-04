Pagelle Empoli Milan femminile: i voti alle protagoniste del match valido per la 19esima giornata di Serie A

Le pagelle di Empoli Milan femminile, gara valida per la 19esima giornata di Serie A. LA CRONACA DEL MATCH

TOP: Thomas

FLOP: Adami

I VOTI

Giuliani 6 Mai impegnata nel primo tempo, nella ripresa è attenta nelle poche conclusioni avversarie verso la porta

Arnadottir 6,5 Brava a non far rimpiangere l’assenza per squalifica di Codina, suo l’assist per Bergamaschi che sblocca il match

Agard 6 L’Empoli non crea mai grandi pericoli alla difesa rossonera, quando ci prova lei e compagne sono attente

Fusetti 6 (62′ Thrige 6) – Cosi come tutto il reparto difensivo non concede occasioni alle avversarie, nel secondo tempo chiede il cambio perchè esausta

Tucceri 7 – Solita prestazione autorevole dal suo piede parte l’assist per lo 0-3 di Thomas, sfiora anche il secondo gol consecutivo calciando però alto

Adami 6 (70′ Bouirelle 6) – Partita senza affanni gestisce i palloni in mezzo al campo sbagliando poco o nulla

Grimshaw 6,5 – Partita di spessore sia in fase difensiva, dando una mano sia in difesa che in attacco con l’assist per lo 0-2 a Thomas

Guagni 6 – Dal suo piede parte l’azione che porta allo 0-2 rossonero. Per il resto partita di controllo senza strappi

Thomas 7,5 – È la sua giornata. Un gol per tempo: quello dello 0-2 nella prima metà poi quello dello 0-3 a inzio ripresa.

Bergamaschi 7 Tibra ancora il cartellino. Il suo è il gol che mette in discesa la partita del Milan, per il resto partita autorevole

Piemonte 6 (77′ Longo sv) Non ha molte occasioni da gol, ma combatte e fa a sportellate con i difensori avversari