Futuro Pioli Milan, si complica l’addio? La potenziale buonuscita SPAVENTA Cardinale! Quanto costa esonerare il tecnico

Futuro Pioli Milan, esonerare il tecnico potrebbe essere un problema per i rossoneri: la buonuscita spaventa Cardinale

Come riferito dal Corriere della Sera, il tema dell’esonero di Stefano Pioli agita i pensieri in casa Milan. Il club rossonero ha deciso di separarsi dal tecnico emiliano ma trovare un accordo non sarà semplice.

Pioli e il suo staff infatti sono legati al Diavolo da un contratto fino al 30 giugno del 2025 e la buonuscita per la separazione ammonta a circa 10 milioni di euro. Al momento il tecnico non ha intenzione di dimettersi e dunque trovare un punto d’incontro potrebbe essere molto complicato.