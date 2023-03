Retegui, il padre: «Può giocare con l’Italia e sogna l’Europa»

Carlos José Retegui, padre di Mateo, ha parlato della convocazione con l’Italia del figlio e della sua voglia di giocare in Europa

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Carlos José Retegui, padre di Mateo ed obiettivo di mercato del Milan, ha dichiarato:

«Ha il passaporto italiano grazie al nonno Angelo Dimarco che venne in Argentina ma era originario di Canicattì. Per lui è un onore e un grandissimo orgoglio essere chiamato dai campioni d’Europa. È molto orgoglioso ed entusiasta. Argentina? L’ha chiamato solo una volta nell’U19 nel 2018 per un torneo sudamericano. Poi basta. È ancora di proprietà del Boca Juniors con la possibilità di acquisto da parte del Tigre del 50% del cartellino. Quindi dovranno mettersi d’accordo. Molte squadre europee l’hanno cercato e il suo sogno, ovviamente, è proprio quello di giocare in Europa».