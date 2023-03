Padovan: «Theo Hernandez ritrovato, De Ketelaere...»

Giancarlo Padovan, famoso giornalista, ha parlato della prestazione di Theo Hernandez e De Ketelaere in Fiorentina-Milan

Ospite a Sky, Giancarlo Padovan ha parlato così di Milan-Fiorentina:

«Per me De Ketelaere non ha fatto nessun passo in avanti. È un giocatore giovane, ha talento e bisogna aspettare. Aspettando però perdi delle occasioni. Theo Hernandez mi sembra che si sia ritrovato. Contro il Tottenham il Milan avrà uno scenario contro. I poveri di personalità potrebbero essere schiacciati».