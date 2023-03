Padovan elogia Giroud: «Fondamentale per il Milan»

Presente negli studi SkySport24, Giancarlo Padovan ha parlato così di Olivier Giroud . Le parole sull’attacante del Milan

Presente negli studi SkySport24, Giancarlo Padovan ha parlato così di Olivier Giroud . Le parole sull’attacante del Milan:

«Giroud è fondamentale e importantissimo per il Milan. Riposare un turno non gli fa male, il problema è con chi sostituirlo contro l’Udinese. In Champions ho visto un Origi un po’ più combattivo, quindi direi lui. Non punterei su Ibrahimovic. In attacco il Milan dipende da Giroud, il quale non fa magari tanti gol, ma quelli che fa sono tutti pesantissimi»