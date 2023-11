Ouedraogo Milan, Moncada e D’Ottavio in pressing per il grande colpo. NOVITÀ

Ouedraogo Milan, Moncada e D’Ottavio in pressing per il grande colpo. Le NOVITÀ sul centrocampista dello Schalke

Il Milan continua a monitorare molto attentamente Assan Ouedraogo, baby centrocampista che si sta mettendo in mostra con la maglia dello Schalke 04. Come riportato da Calciomercato.com, il colpo è difficile a gennaio perché il ragazzo vuole chiudere la stagione in Germania.

Diverso il discorso per giugno, con Moncada e D’Ottavio continuano a lavorare per regalare al Diavolo un colpo di prospettiva ormai studiato da mesi.