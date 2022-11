Orlando: «Qatar 2022? Il Brasile mi ha impressionato»

Massimo Orlando, ex calciatore, ha analizzato le prime gare dei Mondiali 2022 in Qatar: impressionato dal Brasile

Ospite a TMW Radio, Massimo Orlando ha parlato così dei Mondiali in Qatar:

«Le prime partite non si possono considerare vere o tali da dare un giudizio definitivo, ma a me ha impressionato il Brasile. Vedo organizzazione ma mancano a molti i giocatori che ti saltano l’uomo, e così il gioco è prevedibile. Oggi se non hai giocatori veloci che ti saltano la differenza fai fatica a farla».