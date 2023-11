Orlando polemico sulle scelte di Pioli: «Jovic non lo avrei mai preso. Col PSG…». Le parole dell’ex calciatore

Massimo Orlando ha parlato ai microfoni di TMW delle scelte di Pioli nella sfida tra Milan ed Udinese. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Contesto il cambio di modulo con l’Udinese, Jovic non lo avrei mai portato a Milano. Mi fa specie che all’inizio la squadra era ben messa in campo e giocava da squadra, ora è sbilanciata. L’Udinese ci ha messo grinta, ma davanti era troppo pericoloso. Qualcosa come compattezza è cambiato. Se vinci col PSG però dico che certe vittorie curano. Intanto ritorni in corsa per il girone, però diventa fondamentale»