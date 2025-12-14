Orlando boccia l’ipotesi Mauro Icardi al Milan: parole dure sull’argentino, due le controindicazioni

Orlando, ex calciatore e noto opinionista, ha bocciato l’ipotesi dell’arrivo di Mauro Icardi a gennaio al Milan: le dichiarazioni

L’ipotesi di vedere Mauro Icardi vestire la maglia del Milan continua a dividere gli addetti ai lavori. L’opinionista Massimo Orlando si è espresso in modo categorico contro l’eventuale arrivo dell’attaccante argentino, intervenendo ai microfoni di TMW Radio.

Orlando ha espresso una critica netta, che va oltre le qualità tecniche del giocatore, mettendo in discussione la sua motivazione:

PAROLE – «No. Questi ragazzi non li prenderei mai. Sono giocatori che economicamente sono stati bravi a monetizzare ma non ha più quella voglia di giocare».

Secondo l’ex calciatore, Icardi rientra in una categoria di giocatori che, pur avendo massimizzato i guadagni economici nella loro carriera, hanno perso la vera fame agonistica e la dedizione necessarie per fare la differenza in un club ambizioso come il Milan. Il giudizio di Orlando è dunque un sonoro rifiuto all’idea di vederlo a San Siro.