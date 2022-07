Origi: «Quando arrivi a San Siro tutti sono in ammirazione, trasmette storia». Le sue dichiarazioni

Ai microfoni di Milan Tv, Divock Origi ha parlato così dello stadio San Siro:

«La prima cosa mi trasmette è la storia che trasmette e quanto fosse mitico giocare lì, anche se anche al Liverpool giocavamo in uno stadio altrettanto speciale. Ma quando arrivi a San Siro tutti i giocatori sono in ammirazione, si percepisce la cultura calcistica da piccoli dettagli come i tifosi, la loro conoscenza del club e la loro energia. Adoro che i tifosi tengano così tanto al club, mi ha impressionato, così come il gioco offensivo della squadra, sono tutte cose che adoro».

