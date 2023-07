Origi via dal Milan, resiste questa pista per il futuro del belga: le novità sull’attaccante in uscita dai rossoneri

Il futuro di Divock Origi dovrebbe essere con ogni probabilità lontano dal Milan. Il giocatore, non convocato dai rossoneri per la tournée americana, ripartirà da un nuovo club.

Come riportato da Relevo, resiste l’ipotesi Arabia Saudita per l’ex attaccante del Liverpool. Nei prossimi giorni dovrebbero esserci nuovi contatti tra le parti per cercare un accordo.