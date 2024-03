Ordine: «In una sola sera, Pioli sistema una serie di conti...»

Ordine dopo Fiorentina Milan: «In una sola serata, Pioli sistema una serie di conti in sospeso». Le parole del giornalista

Franco Ordine ha parlato ai microfoni de Il Giornale dopo Fiorentina Milan. Ecco le parole del giornalista:

PAROLE – «In una sola serata, il Milan di Pioli sistema una serie di conti in sospeso. Si riprende il successo a Firenze al cospetto di Italiano, una sorta di rivale scomodo, blinda il secondo posto andando 6 punti davanti alla Juve. Dimentica l’assenza di Theo Hernandez e lucida soprattutto il talento di Mike Maignan. Il portiere è diventato uno dei protagonisti nella serata dopo gli errori vistosi nel primo tempo e i due squilli di tromba in avvio di ripresa firmati da Loftus Cheek e Leao. Non solo. Per Stefano Pioli, il tecnico, suonano come musica le parole spese dal presidente Paolo Scaroni prima dell’inizio. “Ho sempre detto che Pioli resta anche l’anno prossimo”. Gli fa eco, tra l’altro, dall’altra parte del mondo Gerry Cardinale. Che ripete in materia di necessità di costruire lo stadio nuovo un vecchio concetto. “Senza il nuovo stadio non potremo competere con i club più importanti d’Europa”».