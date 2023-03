Ordine: «Stadio Milan? Prenderei atto di questo»

Franco Ordine intervenuto a Tutti Convocati ha commentato la situazione legata al nuovo stadio di Milan e Inter

«Se non dovessero fare lo stadio, prenderei atto che ci sia una maggioranza in Comune che vuole riportare Milano al Medioevo. Per parlare di tematiche come questa, però, bisogna conoscere la materia. Il Real non ci ha giocato durante la ristrutturazione»