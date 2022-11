Onana su Maignan: «Non vedo l’ora che arrivi il derby per affrontarlo». Le parole del portiere nerazzurro

Andre Onana ha parlato di Mike Maignan ai microfoni di Sportweek. Ecco gli elogi del portiere nerazzurro al portiere del Milan:

«Ci conosciamo bene, ci siamo già sfidati in Europa e anche io non vedo l’ora che arrivi quel giorno, sia perché lui è un grande rivale sia perché il derby di Milano è una partita unica per atmosfera, passione, prestigio».