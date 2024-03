Okafor a Milan TV: «Stiamo facendo bene. Posso giocare ovunque e aiutare la squadra a vincere». Le parole dell’attaccante rossonero

Noah Okafor a Milan Tv dopo Verona Milan:

VITTORIA – «Stiamo facendo bene, è stata una settimana ricca di vittoria e siamo felici ma dobbiamo rimanere coi piedi per terra, oggi siamo felici di aver vinto su un campo ostico».

POSIZIONE IN CAMPO – «Sono a disposizione della squadra e del mister, posso giocare a destra o davanti, con o senza Leao, siamo amici e ci troviamo bene insieme, ma io sono pronto per giocare ovunque e aiutare la squadra come posso fare».