Okafor valuta la sua stagione in rossonero: «La definisco buona e positiva ma…». Le dichiarazioni dell’attaccante

L’attaccante rossonero Okafor è intervenuto ai media presenti per la presentazione della quarta maglia per la stagione 2023/2024 analizzando la propria stagione in rossonero.

LA MIA STAGIONE – «Penso di poter definire la mia stagione buona, positiva. Ho segnato dei gol ma devo guardare avanti, allenarmi ancora più duramente per poi vedere in futuro cosa accadrà».

L’INTERVISTA INTEGRALE DI NOAH OKAFOR