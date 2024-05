Allegri Milan, Galeone CONFESSA: «Io lo vedrei bene lì ma un top club di Serie A farebbe carte false per lui»

Allegri-Milan, Giovanni Galeone, ex tecnico, ha parlato del futuro dell’attuale allenatore della Juve: occhio alla pista Napoli

Intervistato da Il Giornale, Giovanni Galeone, ex tecnico, ha parlato del futuro di Max Allegri, attuale allenatore della Juve ed ex Milan:

PAROLE – «Ingiusto mandar via Allegri. In tanti ingenerosi con Max: si è trovato da solo a gestir situazioni pesanti. Ha impostato Finale con Atalanta alla perfezione. Futuro? Lo vedo bene in Premier, anche se De Laurentiis farebbe di tutto per portarlo a Napoli».