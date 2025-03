Okafor, trasformato dopo l’addio al Milan: la cura Conte ha funzionato? – FOTO

Condividi via email

Okafor ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram nella quale sembra decisamente in una forma migliore rispetto ad un paio di mesi fa

Noah Okafor è passato dal Milan al Napoli nel corso della sessione invernale di calciomercato. L’attaccante svizzero ha lasciato i rossoneri in condizioni fisiche non eccezionali, il suo trasferimento ha infatti suscitato non poche polemiche tra i tifosi azzurri.

Sabato però, nel match contro l’Inter, l’ex Salisburgo è apparso in una forma decisamente migliore. Oggi il calciatore ha pubblicato una storia Instagram nella quale ha messo una sua foto durante l’allenamento in cui ha scritto: «No giorno libero».