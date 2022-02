Oddo a Sky: «Duelli derby? Ecco la sfida che mi affascina di più»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Intervenuto in collegamento a Sky Sport, Massimo Oddo ha parlato del derby. Queste le sue parole sui rossoneri:

SFIDA IN MEZZO AL CAMPO – «La sfida che mi entusiasma di più è Brozovic Kessie. Il croato è insostituibile e dipenderà molto da come il Milan saprà fermarlo. Se dovesse riuscire allora poò vincere la partita, in caso contrario…»

PARAGONE TRA LUI E THEO – «Difficile fare i paragoni, perchè il calcio si evolve. Il ruolo di portiere e terzini è cambiato. I terzini creano scompigli per le squadre avversarie»

CALHANOGLU – «Calhanoglu ha dimostrato personalità gia nel passaggio dall’Inter al Milan. Quando è arrivato in rossonero ha parlato lo scotto del passaggio da un campionato all’altro poi dopo ha saputo esser protagonista»

DERBY – «Vedremo una partita tra le due squadre che interpretano meglio il calcio moderno, con l’occupazione degli spazi. Nessuna delle due squadre stravolgerà nulla per adattarsi all’altra. Il derby peserà di più per il Milan».