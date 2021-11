Oddo: «Adesso vi svelo un retroscena con Adriano Galliani»

Massimo Oddo ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni di Milan TV, ecco le sue parole su un retroscena con Galliani

«Qualche parolaccia l’ho presa pure (ride, ndr). Ma ho avuto la fortuna di vincere, sono arrivato nel grande Milan e sono andato via nel 2011 con la vittoria dello scudetto, non ho vissuto i problemi come quelli di questi ultimi anni. Non ho mai avuto problemi. Appena vinto il campionato feci una scommessa con Galliani, se avessi percorso i 400 metri di pista intorno all’Olimpico in meno di un minuto lui mi avrebbe rinnovato il contratto. Riuscii a correre sotto il minuto, ma il contratto non me lo fece (ride, ndr)».