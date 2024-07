Nuovo stadio Milan: è nato il Comitato per l’Accordo di programma, la RIVELAZIONE di Squeri

Passo avanti per il nuovo stadio del Milan. Nasce il comitato per l’accordo di programma, le parole di Squeri

Al via il tavolo di lavoro condiviso per il progetto stadio del Milan. Oggi, nel pomeriggio, si è ufficialmente insediato il Comitato per l’Accordo di programma finalizzato alla realizzazione della variante al PII San Francesco. All’incontro, convocato dal Sindaco Squeri in sala Giunta, hanno partecipato l’Assessore Regionale Massimo Sertori, il Vicesindaco della Città Metropolitana di Milano Francesco Vassallo, l’Amministratore Delegato di F.S. Sistemi Urbani Umberto Lebruto e l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Rete Ferroviaria Italiana spa Giampiero Strisciuglio.

Il primo atto del Comitato dopo l’insediamento è stato la nomina della Segreteria Tecnica che sarà composta da funzionari designati dagli Enti coinvolti nell’Accordo di Programma. I tecnici in questione avranno il compito sviluppare l’istruttoria che accompagnerà lo svolgimento della procedura.

«Rivolgo un ringraziamento a tutti gli Enti che hanno aderito alla proposta di Accordo di programma e che oggi sono rappresentati nel Comitato» – ha dichiarato il Sindaco Squeri. «Confido nel contributo di ciascuno di loro per portare avanti un lavoro corale volto a rispondere al meglio all’interesse pubblico che è e deve essere sotteso ad un intervento di carattere privato di queste dimensioni, convinto che il progetto rappresenti un’importante opportunità per tutto il Sud Milano. Sarà nostra cura informare e coinvolgere i cittadini sul percorso amministrativo che oggi è stato avviato nella sua fase operativa»