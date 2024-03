Nuovo stadio Milan, arriva l’ok dal Parlamento europeo! Chiusa la petizione: i dettagli e gli sviluppi del progetto per San Donato

Arrivano degli sviluppi interessante sul progetto del nuovo stadio del Milan, che dovrebbe sorgere a San Donato. Come riferisce Il Giorno, nella giornata di ieri è arrivata la decisione da parte della commissione Petizioni del Parlamento europeo di chiudere la petizione presentata nel 2020 da GreenSando, associazione che si occupa della difesa del suolo della zona sud-est Milano e in particolare del comune di San Donato Milanese.

Si tratta dunque di un ok per il club rossonero, che ha il via libera anche dall’UE per continuare con il progetto per la realizzazione del nuovo impianto. La Commissione ha comunque consigliato di presentare una nuova petizione che riguardi in particolare la zona adibita ad ospitare il nuovo impianto rossonero e che tenga conto della nuova direttiva del monitoraggio dei suoli che proprio il Parlamento europeo dovrà approvare durante la prossima plenaria.