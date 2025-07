Nuovo San Siro, Sala nei guai? L’inchiesta immobiliare può bloccare il progetto. Ultime

Nuovo San Siro, l’inchiesta immobiliare potrebbe fermare il progetto dello stadio: Sala vuole correre ai ripari. Ultime

Milano è scossa da un nuovo, inquietante sviluppo nell’inchiesta immobiliare che sta tenendo con il fiato sospeso la città. Le ultime notizie hanno gettato un’ombra lunga e preoccupante su Palazzo Marino, coinvolgendo direttamente il sindaco Giuseppe Sala, il cui nome compare ora nel registro degli indagati. Una notizia che ha innescato una tensione palpabile tra le mura del Comune e che mette in discussione il futuro politico del primo cittadino, proprio mentre la città si preparava ad affrontare decisioni cruciali.

Questa delicata situazione ha già prodotto i primi, inevitabili effetti collacoli. Tra le conseguenze più immediate, il destino dello stadio di San Siro per Milan e Inter si fa ancora più incerto. Gli aggiornamenti attesi sul progetto, di vitale importanza per i due club e per l’intera comunità sportiva milanese, sono destinati a slittare, in un clima di incertezza che non accenna a diminuire.

Come giustamente evidenziato questa mattina dai colleghi di Calcio e Finanza, la situazione è critica. Si attendeva con ansia nei prossimi giorni il voto del Consiglio e della Giunta comunale sul progetto del nuovo San Siro. Tuttavia, alla luce dei recenti sviluppi, è altamente verosimile che tale votazione venga posticipata. Il piano per il nuovo impianto sportivo, che prevede un investimento colossale stimato in circa 1 miliardo di euro, ricade infatti direttamente nel settore immobiliare, lo stesso al centro dell’indagine della Procura di Milano. Questa correlazione diretta tra il progetto San Siro e l’inchiesta in corso porterà gli inquirenti a prestare un’attenzione ancora maggiore a ogni singolo dettaglio, con la conseguenza diretta di un ulteriore, inevitabile rallentamento dei tempi.

L’iscrizione del sindaco Sala nel registro degli indagati rappresenta un momento di grave difficoltà per l’amministrazione milanese. Le ripercussioni di questa indagine vanno ben oltre le mura di Palazzo Marino, toccando settori strategici per il futuro di Milano, come quello delle grandi opere infrastrutturali. L’opinione pubblica attende risposte chiare e veloci, mentre la credibilità dell’istituzione comunale è messa a dura prova.

Nel frattempo, il mondo del calcio milanese, pur nell’attesa di queste decisioni cruciali, continua a guardare al futuro. Il Milan, in particolare, ha recentemente rafforzato la propria dirigenza con l’arrivo di Tare come nuovo direttore sportivo, una mossa che testimonia la volontà del club di costruire una squadra solida e competitiva. A guidare la formazione rossonera è stato invece annunciato il ritorno di Allegri come nuovo allenatore, un tecnico di comprovata esperienza chiamato a riportare il Diavolo ai vertici del calcio italiano ed europeo. Queste nomine, seppur avvenute in un contesto cittadino turbolento, evidenziano la determinazione delle società a proseguire i propri piani sportivi, pur dovendo affrontare gli impedimenti burocratici legati all’impianto di casa.

La prossima fase dell’inchiesta e le decisioni che verranno prese riguardo al futuro di San Siro saranno cruciali per Milano. La speranza è che la situazione possa risolversi nel più breve tempo possibile, garantendo la trasparenza e la correttezza delle procedure, fondamentali per il benessere e la crescita della città.