Nuovo DS Milan, Furlani può sorprendere! Prende quota quel nome inaspettato. Ultime

Nuovo DS Milan, Giorgio Furlani potrebbe optare per una scelta a sorpresa: l’opzione Thiago Scuro può prendere quota. I dettagli

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, e in particolare dal giornalista Luca Bianchin, il Milan potrebbe sorprendere per quanto riguarda il prossimo Direttore Sportivo.

Thiago Scuro è il direttore generale del Monaco. Arrivato nell’estate 2023, un anno dopo era già in Champions: merito del 2° posto. In questa Champions è uscito ai playoff contro il Benfica. Al Monaco ha portato tra gli altri Ilenikhena, uno dei 2006 più forti al mondo.