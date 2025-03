Nuovo DS Milan, Pedullà sicuro: «Futuro? In primis i rossoneri non devono sbagliare questa scelta»

Nuovo DS Milan, Alfredo Pedullà, noto giornalista, ha fatto il punto sul futuro dirigenziale del club rossonero: le dichiarazioni

Intervenuto a Sportitalia, Alfredo Pedullà ha parlato così del momento del Milan:

PAROLE – «La cosa paradossale è che Furlani va a New York a parlare con Cardinale dopo che lo stesso Cardinale aveva visto nei giorni scorsi Ibrahimovic a Londra. Non potevano vedersi direttamente tutti insieme? E’ evidente che settimana prossima sarà molto importante per il Milan. I rossoneri non devono sbagliare la scelta dell’allenatore. Ovviamente dipenderà da chi sarà il nuovo direttore sportivo perchè ogni ds ha le sue preferenze. Se già non cercheranno un allenatore straniero è un passo avanti importante. Il triangolo Lopetegui-Fonseca-Conceiçao è inaccettabile. Sicuramente anche la scelta del ds è importante, ma l’unità d’intenti con un grande allenatore che riesca a capire cosa fare con Theo Hernandez e Leao. Mi auguro che dalla prossima settimana entrino nel vivo delle decisioni da prendere».