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Nuovo DS Milan, Giuntoli sul taccuino di Cardinale? Voci insistenti sull’ex Juve. Ultime
Nuovo DS Milan, spunta la suggestione Giuntoli in caso di addio di Igli Tare al termine della stagione: tutti i dettagli
Il futuro dell’area tecnica rossonera è indissolubilmente legato alla panchina di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, un eventuale addio del tecnico livornese a fine stagione sancirebbe anche la fine dell’esperienza di Igli Tare a Milano dopo un solo anno.
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Nel fitto “giro dei procuratori”, il nome che circola con più insistenza per la successione è quello di Cristiano Giuntoli. Il dirigente, attualmente svincolato ma da tempo monitorato dai radar di RedBird, rappresenta il profilo ideale per guidare la ricostruzione del Milan nel 2026/2027, portando con sé quell’esperienza e quel fiuto per il talento necessari per avviare un nuovo ciclo.
Nuovo DS Milan, Giuntoli tra realtà e suggestione: le mosse di Cardinale
Sebbene circolino altri nomi come quello di Medhi Benatia, l’ipotesi Giuntoli è quella che più stuzzica l’ambizione della proprietà. La sua capacità di operare su mercati internazionali e di gestire bilanci complessi si sposerebbe perfettamente con la visione di Gerry Cardinale. Il destino di Tare appare dunque appeso a un filo: se Allegri dovesse accettare la corte della Nazionale o del Real Madrid, il Milan non si farebbe trovare impreparato, puntando dritto sull’uomo che ha costruito i successi del Napoli per riprendersi la leadership in Serie A.