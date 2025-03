Nuovo DS Milan, svelate le tempistiche della scelta: tifosi increduli, questi i piani del club

Condividi via email

Nuovo DS Milan, sono state svelate le tempistiche della scelta del club rossonero: decisione non imminente, tutti i dettagli

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, e in particolare dal giornalista Luca Bianchin, il Milan ha le idee chiare per quanto riguarda le tempistiche della scelta del nuovo DS.

Il Milan vuole scegliere il ds ma non ha fretta: non prenderà decisioni a giorni. Furlani nelle prossime settimane, diciamo nei prossimi 15 giorni, vedrà almeno 4 candidati. Un casting a tutti gli effetti. I nomi: Paratici, Tare, Thiago Scuro e Markus Krösche.