Nuovo DS Milan, Furlani smentisce Ibrahimovic! Questo il profilo da individuare, svedese spiazzato

Nuovo DS Milan, Giorgio Furlani frena gli entusiasmi di Zlatan Ibrahimovic: Tare messo in standby, questo il profilo da inseguire

Come riferito da calciomercato.com, in casa Milan Giorgio Furlani ha preso in mano le redini della situazione anche per quanto riguarda il nuovo DS rossonero:

PAROLE – «La prima novità significativa è sulle tempistiche sulla scelta del nuovo ds: Ibrahimovic voleva chiudere la pratica entro metà marzo, Furlani si prenderà più tempo per avere modo di confrontarsi personalmente con ogni candidato. Per il CEO rossonero si arriverà almeno a fine mese per ultimare il casting. L’idea sarebbe quella di affidarsi a un profilo che condivida la visione del club sulle scelte collegiali e sulla ricerca di equilibrio tra lato sportivo e quello economico».