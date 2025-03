Nuovo DS Milan, Adani perplesso: «Post Conceicao? Non capisco una cosa. Tra Paratici e Tare...»

Nuovo DS Milan, Daniele Adani, ex calciatore e opinionista, ha commentato la situazione in casa rossonera: le dichiarazioni

Ospite a Viva El Futbol, Daniele Adani, ex calciatore dell’Inter tra le altre e noto opinionista, ha parlato così della situazione in casa Milan:

PAROLE – «Io dico sempre che se la proprietà sceglie il direttore perché abbia la forza, la delibera, di scegliere poi eventualmente l’allenatore e di costruire in sinergia una squadra… Come può uscire prima l’allenatore quando non è stato ancora scelto il direttore sportivo? Paratici o Tare? Mi piace che ci sia questo discorso, perché è il primo passaggio di una società che ha capito l’errore ed ha deciso di mettere gente di calcio, che opera, che è centrata, che costruisce la squadra. Le cose che diciamo sempre del ruolo complesso del direttore sportivo. Mi va bene. Ma non devi, secondo me, suggerire l’uscita dell’allenatore andando poi oltre al direttore sportivo».