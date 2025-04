Nuovo direttore sportivo Milan, incontro a metà settimana: candidato in pole, ore decisive

Nuovo direttore sportivo Milan, l’incontro tra Giorgio Furlani e Igli Tare avverrà a metà settimana: l’albanese è ormai in pole position

Come riferito da Sky, l’incontro tra Giorgio Furlani, AD del Milan, e Igli Tare, dirigente ex Lazio in pole come possibile nuovo direttore sportivo del Milan, avverrà a metà settimana, presumibilmente mercoledì.

