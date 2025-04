Nuovo direttore sportivo Milan, Furlani spiazzato! Parole pesanti e futuro delineato. Ultime

Nuovo direttore sportivo Milan, Tony D’Amico, attuale DS dell’Atalanta accostato anche al club rossonero, ha fatto chiarezza sul futuro

Intervenuto a Sky prima di Atalanta-Lazio, Tony D’Amico, DS degli orobici accostato al Milan nelle ultime settimane, ha parlato così del proprio futuro:

PAROLE – «Di voci ne sentiamo tantissime e ovviamente non le commentiamo, altrimenti non finiremmo mai. Siamo ad aprile, il mercato ormai non è più come una volta, se ne parla dodici mesi all’anno. Noi siamo focalizzati su quelle che sono le ultime otto partite, a partire da questa sera con la Lazio».