Nuovo Direttore Sportivo Milan, scenario a sorpresa: terzo profilo oltre a Tare e Paratici. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan, nella giornata di oggi, riposerà ancora dopo la vittoria per 2-3 ottenuta in trasferta contro il Lecce. Come riportato da La Gazzetta dello Sport la dirigenza sta lavorando in modo insistente per trovare un nuovo Direttore Sportivo.

Nelle scorse ore sarebbe emerso un nuovo profilo. Stiamo parlando di Markus Krösche, attuale responsabile di mercato dell’Eintrcht Francoforte. Restano da capire gli sviluppi.